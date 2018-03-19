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Нардепи Королевська та Рибалка торгують з терористами в ОРДЛО – фільм-розслідування

Нардепи Королевська та Рибалка торгують з терористами в ОРДЛО – фільм-розслідування

Київ • УНН

 • 8183 перегляди

КИЇВ. 19 березня. УНН. Народні депутати з різних фракцій українського парламенту ведуть бізнес з “віджатими” підприємствами в ОРДЛО і таким чином фінансують терористів на окупованому Донбасі. Такого висновку дійшли автори фільму-розслідування “Криваві горішки, або хто фінансує війну на Донбасі”, передає УНН.

Документальна стрічка вийшла в ефірі Першого ділового телеканалу. Експерти фільму, серед яких вищі офіцери спецслужб, представники місцевого самоврядування, ветерани АТО та журналісти-розслідувачі розповіли телеглядачам про історію захоплення українського Донбасу, перипетії “віджиму” бізнесу у законних власників на окупованих територіях та про зародження “бізнесу на крові”, який нині ведуть не лише нечисті на руку українські бізнесмени, але й деякі народні депутати України.

“Я писав, наприклад, розслідування про Наталю Королевську та її чоловіка, Юрія Солода. Які, фактично, там мають виробництво, займаються переплавкою лома кольорових металів. Вони цей металобрухт з України вивозять вагонами туди. Робив розслідування також про нардепа Сергія Рибалку, якому також не заважає війна торгувати з тими територіями. Він і в Криму має свої філіали. Вони, звісно не оформлені на нього, але закуповують його продукцію з України, туди провозять і там її продають. Поширюють в супермаркетах. Наприклад, по Донецьку — навіть в "Першому республіканському супермаркеті" — це віджаті магазини, які просто захопив Захарченко, і зараз експлуатує”, — розповів авторам фільму відомий журналіст-розслідувач, біженець з Донецька Денис Казанський.

За інформацією розслідувачів подібним бізнесом на крові українських воїнів займаються народні депутати практично з усіх депутатських фракцій українського парламенту. При цьому кількість парламентських “торгівців” з терористами складає майже третину Верховної Ради.

“Були приблизні підрахунки, близько 150 депутатів мають те чи інше віношення до таких речей. І що цікаво, що вони знаходяться в усіх фракціях парламенту. Питання до нашої влади, яка намагається таких людей вигородити. І в першу чергу тому, що вони в якійсь мірі імплементовані в державні структури, і мусять з ними якось домовлятися. В тому числі — за якісь там певні голосування в Верховній Раді”, — розповів телеглядачам екс-заступник голови СБУ генерал-майон Віктор Ягун.

Власне обурення діями народних депутатів з націонал-демократичних фрацій Верховної Ради висловили ветерани АТО, які нині відстежують депутатські контакти з ватажками ОРДЛО та закликають народних обранців не подавати руки своїм колегам, які ведуть бізнес на крові, торгуючи з главарями псевдореспублік в ОРДЛО.

“Сергій Рибалка сьогодні торгує фактично з нашими ворогами. Продаючи сухарики, які в своїх окопах їдять москалі. Поїв сухариків ляшковських, рибалковських, - встав, пару раз вистрілив в нашу сторону. Ранив когось, чи вбив когось. Потім сів і далі жує свої сухарики. Ми закликаємо всіх народних депутатів просто не подавати руки Сергію Рибалці, і коли він поряд з вами сидить, вважайте, що поряд з вами сидить людина, у якої на руках — кров наших побратимів”, — заявив в телеефірі ветеран АТО, який з боєм вийшов з Іловайського котла, нині — громадський активіст Олег Кравець.

Автори фільму нагадали, що сьогодні слідчі СБУ та прокуратури розслідують кримінальну справу проти топ-менеджерів корпорації “S.Group” та “Снек-Експорт”, що належать родині народного депутата Сергія Рибалки, — Дениса Пробачая та Юрія Джабраїлова. Обидва ще з вересня знаходяться в СІЗО за підозрою у фінансуванні терористів в ОРДЛО.

Як розповів авторам фільму екс-міський голова звільненого від терористів Слов’янська Олег Зонтов, нині влада має зробити все, аби покарати горе-бізнесменів та депутатів, які продовжують вести бізнес на крові українських воїнів. Якщо цього не станеться, — припустив Зонтов, — на фінансистів терору та вбивств чекатимуть народні суди Лінча.

“Підприємства продовжують вести торгівлю. Народні депутати, які курують ці підприємства, — на волі та ведуть активну діяльність. І це загрожує невдоволенням та вибухом народу. Надто вже багато болю, смертей та трагедій принесла ця війна в українські родини”, — підсумував нинішню ситуацію на Донбасі та в українській політиці Олег Зонтов.

З повною версією фільму-розслідування “Криваві горішки, або хто фінансує війну на Донбасі” можна ознайомитися тут.

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