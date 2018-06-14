Нардепи 1,5 тис. разів скаржилися на роботу кнопки для голосування
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. За час роботи Верховної Ради VIII скликання народні депутати 1471 разів зверталися до Апарату ВР із заявами про зміну результатів їх голосувань. Загалом такі звернення оформлювали 303 народні депутати. Про це в мережі Facebook повідомила прес-служба КВУ повідомляє УНН.
Найчастіше щодо зміни результатів голосувань звертався Юрій Солод (“Опозиційний блок”) — 69 звернень. Також 61 раз із цим питанням звертався В’ячеслав Богуслаєв (“Воля народу”), 52 рази — Наталія Королевська (“Опозиційний блок”), 51 — Олександр Третьяков (БПП), 40 —Андрій Шипко (“Відродження”), 38 — Оксана Корчинська (РПЛ), 30 — Олександр Дубінін (позафракційний), 29 — Артем Вітко (РПЛ).
Востаннє народні депутати зверталися із скаргами на роботу кнопки для голосування під час прийняття закону про Антикорупційний суд. Тоді про помилки в роботі системи заявили Мустафа Найєм та Ніна Южаніна.
Одним із рекордних за кількістю скарг депутатів став законопроект № 1558-1 “Про реструктуризацію зобов’язань за кредитами в іноземній валюті”. Після голосування закону в цілому заяви про зміну результатів голосувань подали двадцять народних депутатів.
Як повідомили КВУ в Апараті ВР по кожному із 1471 звернень фахівцями Управління комп’ютеризованих систем було ретельно перевірено працездатність електронних пультів системи “Рада” на робочих місцях народних депутатів. Жодної технічної несправності, яка могла б призвести до помилки при голосуванні, виявлено не було.
Нагадаємо, дві третини українських політичних партій не задекларували жодних витрат у 2018 році. Це відображено у їх звітах про майно, витрати і зобов’язання фінансового характеру за І квартал 2018 року.