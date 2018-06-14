Нардепи 1,5 тис. разів скаржилися на роботу кнопки для голосування

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КИЇВ. 14 червня. УНН. За час роботи Верховної Ради VIII скликання народні депутати 1471 разів зверталися до Апарату ВР із заявами про зміну результатів їх голосувань. Загалом такі звернення оформлювали 303 народні депутати. Про це в мережі Facebook повідомила прес-служба КВУ повідомляє УНН.

Найчастіше щодо зміни результатів голосувань звертався Юрій Солод (“Опозиційний блок”) — 69 звернень. Також 61 раз із цим питанням звертався В’ячеслав Богуслаєв (“Воля народу”), 52 рази — Наталія Королевська (“Опозиційний блок”), 51 — Олександр Третьяков (БПП), 40 —Андрій Шипко (“Відродження”), 38 — Оксана Корчинська (РПЛ), 30 — Олександр Дубінін (позафракційний), 29 — Артем Вітко (РПЛ).

Востаннє народні депутати зверталися із скаргами на роботу кнопки для голосування під час прийняття закону про Антикорупційний суд. Тоді про помилки в роботі системи заявили Мустафа Найєм та Ніна Южаніна.

Одним із рекордних за кількістю скарг депутатів став законопроект № 1558-1 “Про реструктуризацію зобов’язань за кредитами в іноземній валюті”. Після голосування закону в цілому заяви про зміну результатів голосувань подали двадцять народних депутатів.

Як повідомили КВУ в Апараті ВР по кожному із 1471 звернень фахівцями Управління комп’ютеризованих систем було ретельно перевірено працездатність електронних пультів системи “Рада” на робочих місцях народних депутатів. Жодної технічної несправності, яка могла б призвести до помилки при голосуванні, виявлено не було.

Нагадаємо, дві третини українських політичних партій не задекларували жодних витрат у 2018 році. Це відображено у їх звітах про майно, витрати і зобов’язання фінансового характеру за І квартал 2018 року.

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