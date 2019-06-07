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Нардепам не до тварин: через кого провалився законопроект

Нардепам не до тварин: через кого провалився законопроект

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 червня. УНН. Вчора, 6 червня, Верховна Рада України повинна була розглянути у першому читанні проект закону про ідентифікацію та реєстрацію тварин, передає УНН з посиланням на дані ВР.

Йдеться про проект Закону України №9022 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ідентифікації та реєстрації тварин".

Ініціатори проекту ЗУ хочуть зобов'язати власників домашніх і диких тварин оформляти ветеринарні паспорти. Ідентифікувати і реєструвати тварин буде спеціальний заклад - Адміністратор Єдиного державного реєстру тварин.

Передбачається, що після ухвалення законопроекту буде створено Єдиний державний реєстр тварин. Кожній ідентифікованій тварині присвоять унікальний номер, під яким вона буде в базі.

Власники зареєстрованих тварин зможуть отримати виписку з реєстру безплатно. Власники незареєстрованих тварин не зможуть претендувати на отримання бюджетної дотації.

Законопроект був зареєстрований майже рік тому, у серпні 2018 року. Відтоді Рада неодноразово відкладала його розгляд.

А рейтингове голосування за документ, що відбулося 6 червня, було провалено через відсутність багатьох депутатів.

Так, під час голосування за законопроект були відсутні:

  • 25 нардепів від фракції партії "Блок Петра Порошенка",
  • 13 від фракції політпартії "Народний фронт",
  • 9 від фракції політпартії "Опозиційний блок",
  • 8 від фракції політпартії "Об'єднання Самопоміч",
  • 6 від групи "Партії "Відродження",
  • 4 від фракції Радикальної партії Олега Ляшка,
  • 8 від фракції політпартії "Всеукраїнське об'єднання Батьківщина",
  • 6 від групи "Воля народу",
  • 19 позафракційних депутатів.

Документ підтримали всього 147 нардепів з 226 необхідних.

При цьому у партії Ляшка, окрім відсутніх у залі, були і такі, хто не голосував за законопроект про ідентифікацію тварин, а це: Лозовий, Шухевич, Силантьєв, Чижмар.

Хоча саме тварини - традиційний "коник" Ляшко під час виборчих кампаній. Один з останніх його політичних роликів - не виняток, там демонструються ідентифіковані тварини, яких в Україні вкрай мало через відсутність регулюючого законодавства.

Раніше УНН повідомляв, що в Україні зареєстровано всього близько 4 млн голів худоби. При цьому немає реєстрації диких тварин.

Українські Національні Новини

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