Нардепам не до тварин: через кого провалився законопроект

Йдеться про проект Закону України №9022 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ідентифікації та реєстрації тварин".

Ініціатори проекту ЗУ хочуть зобов'язати власників домашніх і диких тварин оформляти ветеринарні паспорти. Ідентифікувати і реєструвати тварин буде спеціальний заклад - Адміністратор Єдиного державного реєстру тварин.

Передбачається, що після ухвалення законопроекту буде створено Єдиний державний реєстр тварин. Кожній ідентифікованій тварині присвоять унікальний номер, під яким вона буде в базі.

Власники зареєстрованих тварин зможуть отримати виписку з реєстру безплатно. Власники незареєстрованих тварин не зможуть претендувати на отримання бюджетної дотації.

Законопроект був зареєстрований майже рік тому, у серпні 2018 року. Відтоді Рада неодноразово відкладала його розгляд.

А рейтингове голосування за документ, що відбулося 6 червня, було провалено через відсутність багатьох депутатів.

Так, під час голосування за законопроект були відсутні:



25 нардепів від фракції партії "Блок Петра Порошенка",



13 від фракції політпартії "Народний фронт",



9 від фракції політпартії "Опозиційний блок",



8 від фракції політпартії "Об'єднання Самопоміч",



6 від групи "Партії "Відродження",



4 від фракції Радикальної партії Олега Ляшка,



8 від фракції політпартії "Всеукраїнське об'єднання Батьківщина",



6 від групи "Воля народу",



19 позафракційних депутатів.



Документ підтримали всього 147 нардепів з 226 необхідних.

При цьому у партії Ляшка, окрім відсутніх у залі, були і такі, хто не голосував за законопроект про ідентифікацію тварин, а це: Лозовий, Шухевич, Силантьєв, Чижмар.

Хоча саме тварини - традиційний "коник" Ляшко під час виборчих кампаній. Один з останніх його політичних роликів - не виняток, там демонструються ідентифіковані тварини, яких в Україні вкрай мало через відсутність регулюючого законодавства.

Раніше УНН повідомляв, що в Україні зареєстровано всього близько 4 млн голів худоби. При цьому немає реєстрації диких тварин.