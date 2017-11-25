Нардепа Довгого викликали на допит у САП

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На запитання, чи викликали нардепа О.Довгого на допит, у САП повідомили, що так, 27 листопада.

Нагадаємо, О.Довгому 22 вересня вручили повідомлення про підозру.

Народний депутат підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, а саме у зловживанні владою та службовим становищем під час виконання ним повноважень заступника Київського міського голови – секретаря Київської міської ради.

В результаті вказаних дій, за даними прокуратури, незаконно передано у власність житловому кооперативу 10 земельних ділянок природно-заповідного фонду – заказника місцевого значення "Острів Жуків" загальною площею 44,25 га, чим завдано державним інтересам збитків на загальну суму 81,7 млн грн, що є тяжкими наслідками.