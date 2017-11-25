Нардепа Довгого вызвали на допрос в САП

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На вопрос, вызвали ли нардепа О.Довгого на допрос, в САП сообщили, что да, 27 ноября.

Напомним, О.Довгому 22 сентября вручили уведомление о подозрении.

Народный депутат подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 364 УК Украины, а именно в злоупотреблении властью и служебным положением во время выполнения им полномочий заместителя Киевского городского главы - секретаря Киевского городского совета.

В результате указанных действий, по данным прокуратуры, незаконно передано в собственность жилищному кооперативу 10 земельных участков природно-заповедного фонда - заказника местного значения "Остров Жуков" общей площадью 44,25 га, чем нанесен государственным интересам ущерб на общую сумму 81,7 млн грн, что является тяжкими последствиями.