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Нардеп закликав ГПУ розібратися з нелегальним дитячим табором в Карпатах

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. Народний депутат Сергій Тригубенко звернувся до Генеральної прокуратури України із проханням розібратися із діяльністю нелегального дитячого табору “Рай у Карпатах”. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Нардеп закликав ГПУ розібратися з нелегальним дитячим табором в Карпатах

У такий спосіб політик відреагував на відмову Держслужби з надзвичайних ситуацій перевіряти пожежну безпеку закладу.

"Скільки має загинути дітей у таборах, аби ДСНС почало виконувати належні їм функції? З однією цією думкою прочитав сьогодні новину у ЗМІ про функціонування нелегального табору у Карпатах, пожежну безпеку якого відмовилися перевіряти Держслужба з надзвичайних ситуацій. Там посилаються на мораторій, і відверто брешуть, бо не існує заборони перевіряти дитячі табори.

Більш того, після трагедії в таборі "Вікторія" на Одещині, де зокрема через халатність ДСНС загинули діти, уряд скасував поширення мораторію на всі дитячі заклади", - наголосив Тригубенко та закликав Генеральну прокуратуру України втрутитися у ситуацію.

«Якщо ДСНС в Івано-Франківській області не вистачає для перевірки скарги на табір, прошу Генеральну прокуратуру України звернути увагу на цю ситуацію і вжити негайних заходів", - написав нардеп.

Раніше УНН повідомляв, що дитячий табір “Рай в Карпатах” (урочище Запідок, Івано-Франківська область) щороку приймає сотні дітей як з України, так і з-за кордону. Разом з тим, опубліковані редакцією світлини свідчать щонайменше про сумнівний стан пожежної безпеки.

На інформацію в ЗМІ миттєво відреагувала Держпродспоживслужба, призначивши невідкладну перевірку дитячого табору.

Водночас ДСНС відмовилася перевіряти “Рай в Карпатах”, посилаючись на встановлений мораторій. Після відмови ДСНС перевіряти табір УНН звернувся із запитом також до Прем’єр-міністра.

Нагадаємо, порушення правил пожежної безпеки призвели до масштабної пожежі в одеському дитячому таборі “Вікторія” минулого року, внаслідок якої загинуло троє дітей. У рамках кримінального провадження підозри оголошено директору табору, колишньому заступнику Одеського міського голови та посадовцю ГУ ДСНС в Одеській області.

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