Нардеп: є підозри, що команду Саакашвілі фінансували представники Януковича
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Сьогодні отримані докази, що фінансування протестних акцій екс-голови Одеської обласної державної адміністрації Міхеіла Саакашвілі відбувалося представниками команди Віктора Януковича, зокрема, олігархом Курченком. Про це виступаючи з трибуни парламенту заявив лідер фракції БПП Артур Герасимов, передає кореспондент УНН.
“З урахуванням того, що сьогодні отримані докази фінансування протестних акцій Саакашвілі представниками команди Віктора Януковича, зокрема, олігархом Курченком, я закликаю народних депутатів проголосувати за запрошення до Верховної Ради, на сьогоднішнє вечірнє засідання, керівників Служби безпеки, Генеральної прокуратури, Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури”, — заявив Артур Герасимов.
Як повідомляв УНН, СБУ офіційно підтвердила затримання Саакашвілі у рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 256 Кримінального кодексу України.
При цьому у коментарі УНН адвокат заявив, що Саакашвілі усно оголосили підозру щодо нібито сприяння злочинній організації.
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Нагадаємо, за інформацією джерела УНН, у Саакашвілі 5 грудня зранку відбувся обшук через підозру отримання грошей на протестні акції від поплічників екс-президента Януковича.
Також співрозмовник УНН повідомив, що обшук у Саакашвілі за дорученням ГПУ здійснював спецпідрозділ СБУ "Альфа".
Раніше соратник Саакашвілі Давід Сакварелідзе заявив, що зранку 5 грудня у домі Саакашвілі виламували двері.