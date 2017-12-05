Нардеп: есть подозрения, что команду Саакашвили финансировали представители Януковича
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Сегодня получены доказательства, что финансирование протестных акций экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили происходило представителями команды Виктора Януковича, в частности, олигархом Курченко. Об этом выступая с трибуны парламента заявил лидер фракции БПП Артур Герасимов, передает корреспондент УНН.
"С учетом того, что сегодня получены доказательства финансирования протестных акций Саакашвили представителями команды Виктора Януковича, в частности, олигархом Курченко, я призываю народных депутатов проголосовать за приглашение в Верховную Раду, на сегодняшнее вечернее заседание, руководителей Службы безопасности, Генеральной прокуратуры, Национального антикоррупционного бюро и специализированной антикоррупционной прокуратуры ", - заявил Артур Герасимов.
Как сообщал УНН, СБУ официально подтвердила задержание Саакашвили в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 256 Уголовного кодекса Украины.
При этом в комментарии УНН адвокат заявил, что Саакашвили устно объявили подозрение о якобы содействие преступной организации .
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Напомним, по информации источника УНН, в Саакашвили 5 декабря утром прошел обыск по подозрению получения денег на протестные акции от соратников экс-президента Януковича.
Также собеседник УНН сообщил, что обыск у Саакашвили по поручению ГПУ осуществлял спецподразделение СБУ "Альфа" .
Ранее соратник Саакашвили Давид Сакварелидзе заявил, что утром 5 декабря в доме Саакашвили выламывали двери .