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Нардеп Яценко проігнорував День Гідності та Свободи

Нардеп Яценко проігнорував День Гідності та Свободи

Київ • УНН

 • 350230 перегляди

КИЇВ. 22 листопада. УНН. Народний депутат Антон Яценко, який зазвичай вітає українців з усіма святами, проігнорував у своїх соцмережах День Гідності та Свободи. Про це повідомляє УНН із посилання на сторінки нардепа у соцмережах.

Деталі

Зазвичай у своїх соцмережах нардеп Антон Яценко не забуває вітати українців з усіма святами. Лише у листопаді він привітав своїх підписників з 9 святами, зокрема, Днем студента, Всесвітнім днем боротьби з цукровим діабетом, Днем працівників сільського господарства тощо. Однак нардеп оминув День Гідності та Свободи, який символізує боротьбу українців проти російського впливу та за європейський курс нашої держави.

Воно й не дивно, адже під час Революції Гідності Яценко був по іншу сторону барикад від протестувальників. Тоді він входив до “Партії регіонів”, разом зі своїми однопартійцями підтримував так звані “диктаторські закони 16 січня”.

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Ба більше, нардеп хотів “розстріляти майданівців”, через що мав конфлікт з нині покійною правозахисницею Іриною Ноздровською. 

Нагадаємо

Раніше колишній бранець кремля та перший заступник голови Черкаської облради Роман Сущенко закликав перевірити народного депутата Антона Яценка на колабораціонізм. 

Українські Національні Новини

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