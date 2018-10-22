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Нардеп Вінник закликав парламентарів прийняти законопроект, аби заблокувати фінансування корупційних схем Фірташа за рахунок населення

Київ • УНН

 • 4117 перегляди

КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони Іван Вінник закликав парламентарів на позачерговому засіданні прийняти законопроект №6391-1 "Про забезпечення комерційного обліку природного газу" (щодо створення єдиної бази абонентів - споживачів природного газу), передає УНН.

У публікації у "Фейсбуці" І.Вінник зазначив, що таким чином народні депутати зможуть нарешті заблокувати безпідставні підвищення цін на газ для населення.

"Єдине, що може протиставити в цій ситуації Верховна Рада – це все ж таки зібрати голоси для прийняття проекту закону 6391-1.

І я вважаю, що всі політичні сили, які мають програми покращення роботи системи ЖКГ, а тим більше - зниження тарифів, просто зобов’язані відкинути свої амбіції та підтримати цей законопроект. Ні, він не знизить тарифи. Але він поставить крапку на безпідставних підвищеннях цін на газ на користь олігархів всіма майбутніми урядами країни", - відзначив І.Вінник.

Він пояснив, що законопроект дозволить створити прозору базу споживачів газу. А наявність такої інформації, у свою чергу, дозволила б переконати МВФ не підвищувати ціну на газ для населення, адже міжнародний фінансовий інститут цікавить лише унеможливлення реалізації корупційних схем на ринку.

Однак в умовах існування корупційних оборудок й існування альтернативного способу вирішення проблеми Кабінет Міністрів України, ігноруючи положення Основного закону України, які стосуються власності українського народу на усі природні ресурси держави, прийняв рішення про підвищення тарифів на газ для населення на 23,5%.

Таким чином, на думку І.Вінника, Володимир Гройсман підтвердив, що не цікавиться добробутом населення, а працює на користь групи олігархів, які використовують монополізовані ними сектори економіки України для ще більшого збагачення.

"Вже більше року у Верховні Раді зареєстрований проект закону 6391-1 "Про внесення змін до Закону України "Про забезпечення комерційного обліку природного газу", яким пропонується створення єдиної бази споживачів природного газу та передача відповідної інформації від облгазів, більшість з яких належить олігарху Фірташу, до НАК "Нафтагаз України". Створення цієї бази даних дало б можливість отримати фактичний перелік побутових та комерційних споживачів та напряму застосувати норми нашої Конституції, які дозволяють продавати газ населенню по його собівартості. Але чи здійснив уряд чи особисто пан Гройсман якісь кроки для цього? – Ні! Жодних!", - обурився І.Вінник.

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