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Нардеп Винник призвал парламентариев принять законопроект, чтобы заблокировать финансирование коррупционных схем Фирташа за счет населения

Киев  •  УНН

 • 4117 просмотра

КИЕВ. 22 октября. УНН. Секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник призвал парламентариев на внеочередном заседании принять законопроект №6391-1 "Об обеспечении коммерческого учета природного газа" (относительно создания единой базы абонентов - потребителей природного газа), передает УНН.

В публикации в "Фейсбуке" И.Винник отметил, что таким образом народные депутаты смогут наконец заблокировать безосновательны повышение цен на газ для населения.

"Единственное, что может противопоставить в этой ситуации Верховная Рада - это все же собрать голоса для принятия проекта закона 6391-1.

И я считаю, что все политические силы, которые имеют программы улучшения работы системы ЖКХ, а тем более - снижение тарифов, просто обязаны отбросить свои амбиции и поддержать этот законопроект. Нет, он не снизит тарифы. Но он поставит точку на безосновательного повышения цен на газ в пользу олигархов всеми будущими правительствами страны ", - отметил И.Винник.

Он пояснил, что законопроект позволит создать прозрачную базу потребителей газа. А наличие такой информации, в свою очередь, позволило бы убедить МВФ не повышать цену на газ для населения, ведь международный финансовый институт интересует только невозможность реализации коррупционных схем на рынке.

Однако в условиях существования коррупционных сделок и существование альтернативного способа решения проблемы Кабинет Министров Украины, игнорируя положения Основного закона Украины, касающихся собственности украинского народа на все природные ресурсы государства, принял решение о повышении тарифов на газ для населения на 23,5%.

Таким образом, по мнению И.Винника, Владимир Гройсман подтвердил, что не интересуется благосостоянием населения, а работает в пользу группы олигархов, которые используют монополизированы ими сектора экономики Украины для еще большего обогащения.

"Уже больше года в Верховной Раде зарегистрирован проект закона 6391-1" О внесении изменений в Закон Украины "Об обеспечении коммерческого учета природного газа", которым предлагается создание единой базы потребителей природного газа и передача соответствующей информации от облгазов, большинство из которых принадлежит олигарху Фирташу , в НАК "Нефтегаз Украины". Создание этой базы данных позволило бы получить фактический перечень бытовых и коммерческих потребителей и направления применить нормы нашей Конституции, которые позволяют продавать газ населению по его себестоимости. Но осуществило правительство или лично господин Гройсман какие-то шаги для этого? - Нет Никаких! ", - возмутился И.Винник.

Украинские Национальные Новости

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