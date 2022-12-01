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Нардеп Тищенко: дожився, мені погрожує завгосп батальйону Монако Адамовський

Нардеп Тищенко: дожився, мені погрожує завгосп батальйону Монако Адамовський

Київ • УНН

 • 1634389 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. Народний депутат від "Слуги народу", заступник голови парламентської фракції цієї політсили Микола Тищенко повідомив у своєму Telegram, що його намагається налякати бізнесмен і колекціонер Андрій Адамовський, якого нардеп у своїх заявах пов'язував з главою НАК "Нафтогаз України" Юрієм Вітренком, який пішов у відставку. Адамовський у Facebook заявив, що не має стосунку до історії Вітренка й зажадав спростування й вибачень, передпає УНН із посиланням на "Гордон".

"Дожився, мені погрожує завгосп батальйону Монако. Комерсант і колекціонер картин Адамовський, який з перших днів війни перебуває за межами України, погрожує мені, просить спростування та вибачень з мого боку. Нагадую, що він багаторічний бізнес-партнер днями оголошеного в розшук Олександра Грановського. Адамовського образила фраза в моєму минулому пості "Зв'язок Вітренка з бізнесменом Адамовським та величезні гроші відправлені на афілійовані з ним кампанії, за оренду офісних поміщень – це злочин у воюючій країні! … платежі, надіслані Вітренком Адамовському, мають усі ознаки корупційних дій". Ішлося про оренду НАК "Нафтогаз" за понад 500 млн гривень приміщень офісного центру на вул. Михайлівській. Вважаю цю дію з боку Адамовського спробою налякати мене, змістити фокус уваги від публічних запитань до Вітренка, уникнути можливої відповідальності! Не налякав!"– написав Тищенко.

Адамовський заявив, що "з неабияким подивом побачив там своє прізвище як нібито причетного до історії", абсолютно для нього "не відомої і не зрозумілої".

"Якби ця публікація була на лівих Telegram-каналах, я б не став на це звертати уваги, вважаючи дешевою і невдалою спробою недругів очорнити мене. Але коли публічна людина дозволяє собі інформувати суспільство про якісь злодіяння, не перевіривши джерела, користуючись чутками, домислами і плітками, я змушений буду захищати публічно свою честь і гідність... Доводжу пану Тищенку, що я, на щастя чи на жаль, бізнес-центром у центрі Києва не володію, жодної гривні від Нафтогазу не отримав, з Юрієм Вітренком ніяк не пов'язаний. І до будь-яких питань правоохоронних органів готовий, щоправда, мені ніхто їх щодо цієї історії не ставив, не ставить і ставити, по-моєму, не збирається... Чекаю від шановного народного депутата спростування... І вибачень, якщо Микола сам так вирішить або суд так вважатиме", – зазначив бізнесмен.

Тищенко написав, що історія з офісами НАК триває вже третій рік.

"Сьогодні не має стосунку, а вчора мав? Махінації з офісами НАК "Нафтогаз" почалися ще у 2020 році. У своєму пості та проплачених розміщеннях у ЗМІ він заперечує все станом на сьогодні, але нічого не говорить про минуле й купівлю картин у галерей, пов'язаних із керівництвом НАК "Нафтогаз". Як стверджують ЗМІ, купівля картин є одним із механізмів "відкату" за оренду приміщень "Нафтогазом". Чекаю від правоохоронців відповідей, так це чи ні. Усі викладені мною у постах і депутатських зверненнях факти десятки разів описані не на сумнівних Telegram-каналах, а в авторитетних публічних джерелах. У більшості публікацій не просто згадується Адамовський, а присутній його фото. Наявність цих публікацій, заяви колег депутатів із профільного комітету ВР та ТСК з "Нафтогазу" спонукали мене ініціювати процес детальних розглядів діяльності Вітренка. Мої вимоги перевірити ці факти до правоохоронних органиів і Кабінету Міністрів вже призвели до відставки Вітренка. Тепер справа за правоохоронцями, які, за твердженням Адамовського, з ним не зв'язувалися, але він готовий з ними розмовляти", – заявив політик.

Нардеп повідомив, що "намагатиметься допомогти" Адамовському поговорити з правоохоронними органами, він уже надіслав депутатські запити до СБУ, БЕБ і Офісу генерального прокурора, а також хоче дізнатися у силовиків, як Адамовський покинув територію України під час воєнного стану, чи немає у нього громадянства інших країн, чи пов'язаний він із компанією Nillfort Business Mansion і купівлею картин у продавців "Галерея Боттега", "Щербенко АРТ Центр", Громадська організація "Щербенко АРТ центр", "Шоу тайм груп".

"Це не перша спроба Адамовського уникнути відповідальності за сумнівні оборутки заявою, що не має відношення до тієї чи іншої кампанії, так само він доводив, що з партнером Трофименком не причетний до легендарної "Трейд Коммодіті". Україна – правова держава, якщо слідство не встановить зв'язку Адамовського з фактами корупції Вітренка в НАК, я обіцяю публічно вибачитися перед усіма, кого згадував, ґрунтуючись на інформації, що перебуває в публічному доступі. Спроби ініціювати будь-які форми розглядів із цього приводу до закінчення слідства можна вважати тактичними ходами з боку фігурантів, щоб уникнути покарання та доказом безпосередньої причетності", – вважає Тищенко.

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