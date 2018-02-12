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Нардеп Тетерук: законопроект про нацбезпеку з’явиться в Раді до кінця тижня

Нардеп Тетерук: законопроект про нацбезпеку з’явиться в Раді до кінця тижня

Київ • УНН

 • 9731 перегляди

КИЇВ. 12 лютого. УНН. Законопроект про нацбезпеку та оборону України можуть зареєструвати до кінця тижня. Про це повідомляє народний депутат Андрій Тетерук в ефірі програми “Завтра” (проект “Радіо Свобода” та “112 Україна”), інформує УНН.

“Я абсолютно впевнений, що наступного тижня він буде підписаний і направлений до парламенту, і всі народні депутати, які вболівають за стан національної безпеки і оборони, зможуть його ретельно вивчити”, — заявив Тетерук.

Він також додав, що: “Це дозволить в найближчий тиждень, який ми будемо працювати в парламенті, внести його в порядок денний і проголосувати в першому читанні”.

“Ніхто не нав’язує Україні ухвалення цього законопроекту. Правда в тому, що законопроект розробляється нашими спеціалістами в тісній кооперації з західними партнерами. Цілком природньо, що такі масштабні законопроекти на рівні розробки ми погоджуємо з нашими основними союзниками: США і ЄС”, — повідомив політик.

Як повідомляв УНН, законопроект про Антикорупційний суд буде прийнятий протягом кількох місяців.

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