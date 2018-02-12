Нардеп Тетерук: законопроект про нацбезпеку з’явиться в Раді до кінця тижня
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Законопроект про нацбезпеку та оборону України можуть зареєструвати до кінця тижня. Про це повідомляє народний депутат Андрій Тетерук в ефірі програми “Завтра” (проект “Радіо Свобода” та “112 Україна”), інформує УНН.
“Я абсолютно впевнений, що наступного тижня він буде підписаний і направлений до парламенту, і всі народні депутати, які вболівають за стан національної безпеки і оборони, зможуть його ретельно вивчити”, — заявив Тетерук.
Він також додав, що: “Це дозволить в найближчий тиждень, який ми будемо працювати в парламенті, внести його в порядок денний і проголосувати в першому читанні”.
“Ніхто не нав’язує Україні ухвалення цього законопроекту. Правда в тому, що законопроект розробляється нашими спеціалістами в тісній кооперації з західними партнерами. Цілком природньо, що такі масштабні законопроекти на рівні розробки ми погоджуємо з нашими основними союзниками: США і ЄС”, — повідомив політик.
Як повідомляв УНН, законопроект про Антикорупційний суд буде прийнятий протягом кількох місяців.