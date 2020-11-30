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Нардеп повідомила, що у Верховної Ради є застереження до роботи віце-прем’єра Уруського

Нардеп повідомила, що у Верховної Ради є застереження до роботи віце-прем’єра Уруського

Київ • УНН

 • 19391 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. У Комітеті Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки є застереження до роботи віце-прем'єр-міністра Олега Уруського. Про це УНН розповіла заступниця голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар’яна Безугла.

"У нас є застереження до роботи Уруського, але спочатку ми хочемо його заслухати, а потім вже будемо їх транслювати", - зазначила вона.

Представників профільного комітету насторожує ситуація, яка склалася у зв'язку з втручанням віце-прем'єр-міністра у діяльність державних підприємств, а також повна дезорганізація їхньої роботи, що виникла у зв'язку з цим.

"Ми спостерігаємо зараз певну дискоординацію. Роль комітету в цьому плані – це певна платформа для того, щоб було досягнуто порозуміння і єдиного рішення", - заявила вона.

Також Безугла вважає, що суттєвим недоліком роботи віце-прем'єра та підпорядкованого йому Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості є відсутність будь-яких стратегічних пропозицій подальшого розвитку стратегічних галузей промисловості.

"Якихось принципових і стратегічних пропозицій надано не було, і якщо ми їх не отримаємо протягом найближчих тижнів два – ми цей законопроект (про корпоратизацію Укроборонпром – ред.) у встановленому порядку будемо розглядати у комітеті та визначатися", - підкреслила нардепка.

Також Безугла наголосила, що виконавча влада – це наймані менеджери, які у випадку неефективної роботи повинні бути звільнені. Тож профільний комітет очікує на детальні відповіді й звіт за результатами діяльності від віце-прем'єра Уруського.

"Передбачається, що ми будемо ставити різні питання, виконуючи свою функцію нагляду. Виконавча влада – це наймані робітники для держави певною мірою. Відповідно, якщо є питання щодо виконання – ми можемо їх коригувати або міняти", - підсумувала вона.

Нагадаємо, у Верховній Раді вважають, що віце-прем'єр-міністр Уруський не має повноважень втручатись у діяльність підприємств — ні державних, ні тим паче приватних.

Раніше УНН писав, що втручання віце-прем’єра Уруського в діяльність приватного авіабудівного підприємства “Мотор Січ” може свідчити про можливу корупційну складову на найвищому політичному рівні.

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