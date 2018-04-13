Нардеп показав відео "фішок" найсучаснішого київського комунального дитсадка
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. В оновленому столичному ДОЗ №179 з'явилася інтерактивна пісочниця, "живий підлогу" і комплекс психологічного розвантаження. Відео нововведень опублікував в соціальній мережі Facebook народний депутат і радник голови Київської міської державної адміністрації Дмитро Білоцерківець.
"Відкриваємо сучасні дитячі садки з елементами нового освітнього процесу. У новому ДОЗ №179 на Святошино є сенсорна кімната з комплексом для психологічного розвантаження дітей і сучасний майданчик з перешкодами з скалодромом ", - написав Білоцерківець.
За його словами, в дошкільному закладі впроваджені всі самі передові методики навчання і виховання дітей.
"У кімнаті для малюків - інтерактивна пісочниця. Новинка дитсадка - це "живий підлогу", за допомогою якого діти можуть вибирати різні ігри - футбол або, наприклад, фортепіано - і весело вчитися ", - розповів народний депутат.
Нагадаємо, що днями Віталій Кличко проінспектував дитячий сад №179 після капітального ремонту. У приміщеннях дошкільного навчального закладу 18 років розміщувався Міський центр зайнятості. З ініціативи мера приміщення дитсадка повернули місту, відремонтували, і зараз дошкільний заклад готовий прийняти 220 дітей.