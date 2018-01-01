Наприкінці січня курс може зрости до 30 грн за долар – експерт

КИЇВ. 1 січня. УНН. Наприкінці січня цього року курс гривні відповідно до долара може зрости 30 грн, але вже у весняно-літній період він повернеться до позначки 28 грн до долара. Таку думку висловив у коментарі УНН директор економічних і соціальних програм Центру Разумкова Василь Юрчишин.