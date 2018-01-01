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Наприкінці січня курс може зрости до 30 грн за долар – експерт

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 січня. УНН. Наприкінці січня цього року курс гривні відповідно до долара може зрости 30 грн, але вже у весняно-літній період він повернеться до позначки 28 грн до долара. Таку думку висловив у коментарі УНН директор економічних і соціальних програм Центру Разумкова Василь Юрчишин.

Наприкінці січня курс може зрости до 30 грн за долар – експерт

За словами експерта, для аналізу курсової ситуації на початку 2018 року варто подивитися на те, що відбувалося на початку 2017, коли відбувалося незначне послаблення української валюти.

“Слабка девальвація гривні найвірогідніше продовжиться і на початку 2018 року. Думаю, десь досягне піку наприкінці січня на початку лютого. І я не здивуюся, якщо за цей час підніметься значення курсу до 30 грн за долар, а можливо трохи вище”, — сказав він.

Водночас у весняно-літній період, на думку В.Юрчишина, курс гривні повернеться до рівня 28 грн відповідно до долара.

“На середину літа ми вийдемо на значення курсу трохи більше, ніж зараз. Якщо зараз 27 (грн до дол.), то влітку буде десь 27,5-28 грн до долара”, — зазначив експерт.

За словами В.Юрчишина, чинниками впливу на курс гривні є погіршення зовнішньо-торгівельного сальдо.

“Ми говоримо багато позитивного про те, що розширився експорт, але забуваємо про те, що імпорт зріс ще більше. Тобто, сальдо зовнішньої торгівлі товарами складе десь 5 млрд дол.”, — сказав він.

Іншим чинником не зміцнення гривні, підкреслив експерт, є дуже слабкий притік інвестицій, а також вкрай слабка економічна динаміка.

“2-3%, які хоче уряд, це вкрай слабка динаміка для того, щоб була міцна гривня, при тому що зовнішньо боргова позиція України досить слабка”, — резюмував В.Юрчишин.

Нагадаємо, на сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,06 грн/дол.

Зазначимо, Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявляв, що об’єктивних підстав для коливання курсу гривні у 2018 році немає.

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