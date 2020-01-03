Наприкінці року Зеленський отримав майже 5 млн грн від студії "Квартал 95"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський вніс у декларацію майже 5 мільйонів грн отриманих роялті від студії “Квартал 95”. Відповідна інформація з’явилась у ЄДРД, передає УНН.
Сьогодні, 3 січня, Зеленський повідомив про суттєві зміни у майновому стані.
Так, 27 грудня 2019 року він отримав роялті на суму 4 млн 880 тис. від студії “Квартал 95”, а також 104 тисячі гривень компенсації за користування торговою маркою.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський у своїй декларації за минулий рік вказав будинок в Італії, а також майже півмільйона доларів, розміщених на рахунку в ПриватБанку.
Як раніше повідомляв УНН, 6 листопада Зеленський задекларував майже мільйон гривень доходу.