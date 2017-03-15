Напередодні виборів у Нідерландах правляча партія збільшила відрив від конкурентів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Напередодні парламентських виборів у Нідерландах праволіберальна "Народна партія за свободу і демократію", яку очолює виконувач обов’язків глави уряду Марк Рютте, дещо збільшила свій відрив від головного конкурента – правої "Партії за свободу" Геерта Вілдерса. Про це повідомляє УНН із посиланням на Deutsche Welle.
Як свідчать результати соціологічного опитування, політична сила М.Рютте за підсумками сьогоднішнього голосування може отримати до 20% голосів виборців, а “Партія за свободу” — 13%.
На думку представників дослідницького інституту I&O, рейтингу “Народній партії за свободу і демократію” додала позиція уряду в дипломатичному скандалі між Нідерландами і Туреччиною.
Попередні соціологічні дослідження показували, що партія М.Рютте отримає 24 мандати в нижній палаті парламенту, який налічує 150 місць, а “Партія за свободу” — від 20 до 24 мандатів.
Водночас соціологи зазначають, що прогнози можуть виявитися неточними, бо багато громадян ще не визначилися з вибором.
Нагадаємо, у вівторок король Нідерландів Віллем-Александер прийняв відставку уряду М.Рютте. Проте міністри продовжать виконувати свої обов’язки до того часу, поки за результатами виборів не буде сформовано новий уряд.