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Напали на магазин та захопили заручників: поліція затримала чотирьох нападників

Напали на магазин та захопили заручників: поліція затримала чотирьох нападників

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. У Київській області поліція затримала групу за розбійний напад на магазин та захоплення заручників, передає УНН із посиланням на прес-службу Нацполіції.

Так, в с. Великополовецьке, що на Сквирщині, в одному з магазинів група невідомих чоловіків напала на продавця. Побили, зв'язали йому руки, ноги і викрали 14 тисяч гривень. Після цього зловмисники зникли на автівці у невідомому напрямку.

"Під час проведення невідкладних оперативних заходів поліцейські встановили автівку злочинців та почали їх переслідувати. У місті Біла Церква, тікаючи від поліцейських, водій не впорався з керуванням і з'їхав у кювет - нападники кинулися тікати.

Двоє з них встигли забігти у під'їзд багатоповерхівки і заховались в одній з квартир, коли звідти виходили маленькі діти. На благання їхньої бабусі зловмисники відпустили дітей, однак залишили в заручниках їхню бабусю. Не зважаючи на всі зусилля нападників, працівникам поліції вдалося швидко визволити 75-річну пенсіонерку і затримати розбійників", - йдеться у повідомленні.

За інформацією поліції, невдовзі група реагування патрульної поліції затримала інших учасників нападу.

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На момент затримання в автомобілі з іноземними державними номерами поліцейські виявили та вилучили речові докази.

"Зловмисниками виявилися жителі Білоцерківського та Києво-Святошинського районів віком від 23 до 53 років. Всі затримані є раніше судимими за скоєння тяжких майнових злочинів", - йдеться у повідомленні.

Підозрювані затримані у порядку ст. 208 КПК України та поміщені до ізолятора тимчасового тримання. Наразі чоловіки підозрюються у скоєнні двох розбійних нападів. Працівники поліції перевіряють їх на причетність до скоєння інших злочинів на території столичної області.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України, ст. 147 (захоплення заручників) та ст. 162 (порушення недоторканості житла) Кримінального кодексу України.

Також розглядається питання щодо оголошення чоловікам підозри та обрання їм міри запобіжного заходу. Триває слідство.

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