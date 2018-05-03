Нападникам на Найєма загрожує від 4 років за ґратами – радник очільника МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. На сьогодні нападники проходять за статтею “хуліганство”, однак стаття може змінитися. Про таке заявив в ефірі “5 каналу” радник міністра внутрішніх справ України Володимир Мартиненко, інформує УНН.
“Стаття може змінитися, але сьогодні йдеться про другу частину статті за хуліганство, їм загрожує від чотирьох років за ґратами (або обмеженням волі на строк до п’яти років)”, — зазначив Мартиненко.
Крім того, Мартиненко прокоментував заяву Мустафи Найєма про те, що нападник не міг так оперативно виїхати, і що він досі перебуває в Україні: “Ми можемо наразі користуватися тією інформацією, яку дає прес-служба прокуратури. Прокуратура якраз каже, що ця особа вилетіла за декілька годин після зазначеного інциденту у Баку. Це офіційна інформація”.
Як повідомляв УНН, Шевченківський районний суд Києва дозволив затримати чоловіка, який підозрюється у нанесенні тілесних ушкоджень народному депутату України Мустафі Найєму.