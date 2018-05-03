Нападавшим на Найема грозит от 4 лет за решеткой - советник главы МВД

“Статья может измениться, но сегодня речь идет о второй части статьи за хулиганство, им грозит от четырех лет за решеткой (или ограничением свободы на срок до пяти лет)”, — отметил Мартыненко.

Кроме того, Мартыненко прокомментировал заявление Мустафа Найема о том, что нападающий не мог так оперативно выехать, и он до сих пор находится в Украине: “Мы можем теперь пользоваться той информацией, которую дает пресс-служба прокуратуры. Прокуратура как раз говорит, что этот человек вылетел через несколько часов после указанного инцидента в Баку. Это официальная информация”.

Как сообщал УНН, Шевченковский районный суд Киева позволил задержать мужчину, который подозревается в нанесении телесных повреждений народному депутату Украины Мустафе Найему.