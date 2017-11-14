Нападника Зозулю обрано в символічну команду туру Сегунди

Завдяки голу та результативному пасу Зозулі у крайньому турі "Альбасете" перемогло "Альмерію 2:0, за що українець потрапив до топ-11 гравців ігрового тижня.

Варто відзначити, що екс-нападник "Дніпра" - кращий бомбардир "Альбасете" в сезоні, 3 м'ячі і 2 гольові передачі.

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Додамо, що після 14 турів "Альбасете" займає 17-е місце в турнірній таблиці Сегунди, маючи в своєму активі 16 очок і перебуває на відстані в три очки від зони вильоту.