Нападающий Зозуля избран в символическую команду тура Сегунды
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Испанское издание Marca создало символическую команду по итогам 14-го тура второй по силе лиги Испании - Сегунды, передает УНН со ссылкой на сайт испанского издания.
Благодаря голу и результативному пасу Зозули в крайнем туре "Альбасете" победило "Альмерию" 2:0, за что украинец попал в топ-11 игроков игровой недели.
Стоит отметить, что экс-нападающий "Днепра" - лучший бомбардир "Альбасете" в сезоне, 3 мяча и 2 голевые передачи.
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Добавим, что после 14 туров "Альбасете" занимает семнадцатое место в турнирной таблице Сегунды, имея в своем активе 16 очков и находится на расстоянии в три очка от зоны вылета.