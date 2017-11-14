Нападающий Зозуля избран в символическую команду тура Сегунды

Благодаря голу и результативному пасу Зозули в крайнем туре "Альбасете" победило "Альмерию" 2:0, за что украинец попал в топ-11 игроков игровой недели.

Стоит отметить, что экс-нападающий "Днепра" - лучший бомбардир "Альбасете" в сезоне, 3 мяча и 2 голевые передачи.

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Добавим, что после 14 туров "Альбасете" занимает семнадцатое место в турнирной таблице Сегунды, имея в своем активе 16 очков и находится на расстоянии в три очка от зоны вылета.