Нападника ПСЖ названо найдорожчим молодим футболістом світу
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Форвард "Парі Сен-Жермен" Кіліан Мбаппе став найдорожчим футболістом до 21 року в п'яти провідних європейських чемпіонатів за даними дослідницької компанії CIES Football Observatory, передає УНН з посиланням на сайт Золотого таланту.
Трансферна вартість француза за останні три місяці зросла з 133,8 до 182,8 мільйона євро. На другому рядку рейтингу - півзахисник лондонського "Тотенхема" Деле Аллі (180,2 мільйона євро). Третє місце займає Лерой Сане з "Манчестер Сіті" (124,5), четверте - нападник каталонської "Барселони" Усман Дембеле (120,4), п'яте - Маркус Решфорд з "Манчестер Юнайтед" (116,7).
У десятку також увійшли Габріель Жезус ("Манчестер Сіті"), Тімо Вернер ("Лейпциг"), Антоні Марсьяль ("Манчестер Юнайтед"), Крістіан Пулішіч ("Борусія" Дорттмунд), Давінсон Санчес ("Тотенхем").
Нагадаємо, що портал Transfermarkt оголосило найдорожчого футболіста світу.