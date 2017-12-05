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Нападника ПСЖ названо найдорожчим молодим футболістом світу

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. Форвард "Парі Сен-Жермен" Кіліан Мбаппе став найдорожчим футболістом до 21 року в п'яти провідних європейських чемпіонатів за даними дослідницької компанії CIES Football Observatory, передає УНН з посиланням на сайт Золотого таланту.

Трансферна вартість француза за останні три місяці зросла з 133,8 до 182,8 мільйона євро. На другому рядку рейтингу - півзахисник лондонського "Тотенхема" Деле Аллі (180,2 мільйона євро). Третє місце займає Лерой Сане з "Манчестер Сіті" (124,5), четверте - нападник каталонської "Барселони" Усман Дембеле (120,4), п'яте - Маркус Решфорд з "Манчестер Юнайтед" (116,7).

У десятку також увійшли Габріель Жезус ("Манчестер Сіті"), Тімо Вернер ("Лейпциг"), Антоні Марсьяль ("Манчестер Юнайтед"), Крістіан Пулішіч ("Борусія" Дорттмунд), Давінсон Санчес ("Тотенхем").

Нагадаємо, що портал Transfermarkt оголосило найдорожчого футболіста світу.

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