Нападающий ПСЖ назван самым дорогим молодым футболистом мира

Трансферная стоимость француза за последние три месяца выросла с 133,8 до 182,8 миллиона евро. На второй строчке рейтинга - полузащитник лондонского "Тоттенхэма" Деле Алле (180,2 миллиона евро). Третье место занимает Лерой Сане с "Манчестер Сити" (124,5), четвертое - нападающий каталонской "Барселоны" Усман Дембеле (120,4), пятое - Маркус Решфорд с "Манчестер Юнайтед" (116,7).

В десятку также вошли Габриэль Жезус ( "Манчестер Сити"), Тимо Вернер ( "Лейпциг"), Антони Марсьяль ( "Манчестер Юнайтед"), Кристиан Пулишич ( "Боруссия" Дорттмунд), Давинсон Санчес ( "Тоттенхэм").

Напомним, что портал Transfermarkt объявило дорогого футболиста мира.