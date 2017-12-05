Нападающий ПСЖ назван самым дорогим молодым футболистом мира

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Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 81722 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии
05:39 • 55662 просмотра

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 107905 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 109301 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 127704 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 105826 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 107647 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113131 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117382 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 123184 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Нападающий ПСЖ назван самым дорогим молодым футболистом мира

Нападающий ПСЖ назван самым дорогим молодым футболистом мира

Киев  •  УНН

 • 24743 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Форвард "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе стал самым дорогим футболистом в 21 года в пяти ведущих европейских чемпионатов по данным исследовательской компании CIES Football Observatory, передает УНН со ссылкой на сайт Золотого таланта.

Трансферная стоимость француза за последние три месяца выросла с 133,8 до 182,8 миллиона евро. На второй строчке рейтинга - полузащитник лондонского "Тоттенхэма" Деле Алле (180,2 миллиона евро). Третье место занимает Лерой Сане с "Манчестер Сити" (124,5), четвертое - нападающий каталонской "Барселоны" Усман Дембеле (120,4), пятое - Маркус Решфорд с "Манчестер Юнайтед" (116,7).

В десятку также вошли Габриэль Жезус ( "Манчестер Сити"), Тимо Вернер ( "Лейпциг"), Антони Марсьяль ( "Манчестер Юнайтед"), Кристиан Пулишич ( "Боруссия" Дорттмунд), Давинсон Санчес ( "Тоттенхэм").

Напомним, что портал Transfermarkt объявило дорогого футболиста мира.

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