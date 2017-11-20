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Нападника "Олександрії" визнано найкращим футболістом 16 туру УПЛ

Нападника "Олександрії" визнано найкращим футболістом 16 туру УПЛ

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. Українська Прем’єр-Ліга підбила підсумки 16 туру чемпіонату і завдяки експертній раді визначила найкращого футболіста з усіх, які взяли участь у матчах даного туру. Про це інформує прес-служба УПЛ, передає УНН.

За підсумком голосування перемогу здобув нападник "Олександрії" Артем Полярус, який у матчі з "Шахтарем" забив два м’ячі і приніс команді перемогу над грандом українського футболу. Він дуже відчутно випередив форварда "Динамо" Дьємерсі Мбокані.

Склад експертної ради: Олег Венглинський, Геннадій Орбу, Дмитро Поворознюк, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев, Ігор Яворський, Павло Шкапенко, Олександр Сопко, Йожеф Сабо.

Як повідомляв УНН, "Олександрія" завдала "Шахтарю" другої поразки в сезоні УПЛ.

 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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