Нападающий "Александрии" признан лучшим футболистом 16 тура УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Украинская Премьер-лига подвела итоги 16 тура чемпионата и благодаря экспертному совету определила лучшего футболиста из всех, принявших участие в матчах данного тура. Об этом сообщает пресс-служба УПЛ, передает УНН.
По итогам голосования победу одержал нападающий "Александрии" Артем Полярус, который в матче с "Шахтером" забил два мяча и принес команде победу над грандом украинского футбола. Он очень ощутимо опередил форварда "Динамо" Мбокани.
Состав экспертного совета: Олег Венглинский, Геннадий Орбу, Дмитрий Поворознюк, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский, Павел Шкапенко, Александр Сопко, Йожеф Сабо.
Как сообщал УНН, "Александрия" нанесла "Шахтеру" второе поражение в сезоне УПЛ.