Нападающий "Александрии" признан лучшим футболистом 16 тура УПЛ

По итогам голосования победу одержал нападающий "Александрии" Артем Полярус, который в матче с "Шахтером" забил два мяча и принес команде победу над грандом украинского футбола. Он очень ощутимо опередил форварда "Динамо" Мбокани.

Состав экспертного совета: Олег Венглинский, Геннадий Орбу, Дмитрий Поворознюк, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский, Павел Шкапенко, Александр Сопко, Йожеф Сабо.

Как сообщал УНН, "Александрия" нанесла "Шахтеру" второе поражение в сезоне УПЛ.