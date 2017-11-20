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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 19365 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 36309 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 47242 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 52355 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 47466 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 92458 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 99969 просмотра

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Нападающий "Александрии" признан лучшим футболистом 16 тура УПЛ

Нападающий "Александрии" признан лучшим футболистом 16 тура УПЛ

Киев  •  УНН

 • 17405 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Украинская Премьер-лига подвела итоги 16 тура чемпионата и благодаря экспертному совету определила лучшего футболиста из всех, принявших участие в матчах данного тура. Об этом сообщает пресс-служба УПЛ, передает УНН.

По итогам голосования победу одержал нападающий "Александрии" Артем Полярус, который в матче с "Шахтером" забил два мяча и принес команде победу над грандом украинского футбола. Он очень ощутимо опередил форварда "Динамо" Мбокани.

Состав экспертного совета: Олег Венглинский, Геннадий Орбу, Дмитрий Поворознюк, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский, Павел Шкапенко, Александр Сопко, Йожеф Сабо.

Как сообщал УНН, "Александрия" нанесла "Шахтеру" второе поражение в сезоне УПЛ.

 

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