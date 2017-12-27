Нападник "Тотенхема" став найкращим бомбардиром року в європейських чемпіонатах
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Форвард “Тотенхема” Гаррі Кейн виграв гонку серед найкращих європейських снайперів 2017 року, забивши три м’ячі у домашньому матчі з “Саутгемптоном” (5:2), повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.
У списку бомбардирів за підсумками 2017 року лідирував Ліонель Мессі, який відзначився 54 рази. В активі Роберта Левандовскі, Кріштіану Роналду, Едінсон Кавані і Гаррі Кейна було на гол менше.
Однак нападник “Тотенхема” Кейн (56) зумів-таки обійти Мессі — він зробив хет-трик у поєдинку з “Саутгемптоном”. Попутно Кейн встановив новий рекорд англійської прем’єр-ліги — 39 голів за календарний рік. Попереднє досягнення належало Алану Ширеру, який в 1995 році відзначився 36 разів.
“Рік вийшов фантастичним. Футбол на найвищому рівні — це як раз тоді, коли тебе порівнюють з Мессі і Ширером. Дуже здорово закінчити рік ще одним хет-триком. По ходу кар’єри ти повинен прогресувати щороку. Саме так я і намагався робити.
Обов’язково буду продовжувати в тому ж дусі”, — заявив нападник.
Варто відзначити, що м’ячі Кейна допомогли “Тотенхему” піднятися у чемпіонаті Англії на 5-е місце, після 20 матчів у команди 37 очок.
Як повідомляв УНН, двоє гравців “Тотенхема” потрапили до символічної збірної молодих зірок ЛЧ-2017.