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Нападающий "Тоттенхэма" стал лучшим бомбардиром года в европейских чемпионатах

Киев • УНН

 • 11888 просмотра

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Форвард “Тоттенхэма” Гарри Кейн выиграл гонку среди лучших европейских снайперов 2017 года, забив три мяча в домашнем матче с “Саутгемптоном” (5: 2), сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

Нападающий "Тоттенхэма" стал лучшим бомбардиром года в европейских чемпионатах

В списке бомбардиров по итогам 2017 лидировал Лионель Месси, который отличился 54 раза. В активе Роберта Левандовски, Криштиану Роналду, Эдинсона Кавани и Гарри Кейна было на гол меньше.

Однако нападающий “Тоттенхэма” Кейн (56) сумел-таки обойти Месси — он сделал хет-трик в поединке с “Саутгемптоном”. Попутно Кейн установил новый рекорд английской премьер-лиги — 39 голов за календарный год. Предыдущее достижение принадлежало Алану Ширер, который в 1995 году отличился 36 раз.

“Год получился фантастическим. Футбол на высшем уровне — это как раз тогда, когда тебя сравнивают с Месси и Ширером. Очень здорово закончить год еще одним хет-триком. По ходу карьеры ты должен прогрессировать каждый год. Именно так я и пытался делать.

Обязательно буду продолжать в том же духе”, — заявил нападающий.

Стоит отметить, что мячи Кейна помогли “Тотенхему” подняться в чемпионате Англии на пятом место, после 20 матчей у команды 37 очков.

Как сообщал УНН, двое игроков “Тоттенхэма” попали в символическую сборную молодых звезд ЛЧ-2017.

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