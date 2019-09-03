Нападник Селезньов перейшов в клуб другого дивізіону Туреччини
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Український нападник Євген Селезньов поповнив ряди ФК "Бурсаспор". Про це сказано на офіційному "Твіттері" клубу, передає УНН.
34-річний Євген Селезньов, який перебував у статусі вільного агента, підписав з "Брусаспором" контракт до кінця сезону.
Нинішня команда досвідченого екс-футбоілста "Шахтаря" та "Дніпра" виступає у другому за рангом чемпіонаті Туреччини і після трьох турів змагань здобула 6 очок.
Крім того, клуб оголосив про придбання Мамаду Діарра, Бурака Алтіпармака, Сельчука Сахіна, Ігоря Сілву, Озера Хурмачі.
Додамо, Селезньов раніше мав досвід виступів в Туреччині за "Акхісар" і "Карабюкспор". Останнім його клубом була іспанська "Малага", але там він не зміг вибороти місце в основі.
Нагадаємо, ФК “Шахтар” підписав контракт з експівзахисником “Дніпра”, “Севільї” і “Шальке” Євгеном Коноплянкою.