Нападающий Селезнев перешел в клуб второго дивизиона Турции
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. Украинский нападающий Евгений Селезнев пополнил ряды ФК "Бурсаспор". Об этом говорится в официальном "Твиттере" клуба, передает УНН.
34-летний Евгений Селезнев, который находился в статусе свободного агента, подписал с "Брусаспором" контракт до конца сезона.
Нынешняя команда опытного экс-футбоилста "Шахтера" и "Днепра" выступает во втором по рангу чемпионате Турции и после трех туров соревнований получила 6 очков.
Кроме того, клуб объявил о приобретении Мамаду Диарра, Бурака Алтипармака, Сельчука Сахина, Игоря Силвы, Озера Хурмачи.
Добавим, Селезнев ранее имел опыт выступлений в Турции за "Акхисар" и "Карабюкспор". Последним его клубом была испанская "Малага", но там он не смог завоевать место в основе.
Напомним, ФК "Шахтер" подписал контракт с экс-полузащитником "Днепра", "Севильи" и "Шальке" Евгением Коноплянкой.