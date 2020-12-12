Нападник Салах повторив бомбардирське досягнення Роналду в АПЛ

На рахунку форварда “Ліверпуля” Мохамеда Салаха стало 84 голи в АПЛ. Дана кількість голів зрівнялася із цифрою колишнього нападника “Манчестер Юнайтед” Роналду.

Примітно, що Салах виступає за “Ліверпуль” з літа 2017 року. До цього захищав кольори лондонського “Челсі”. Роналду з 2003 по 2009 роки виступав за “Манчестер Юнайтед”.

Крім того, додамо, нинішньої кампанії єгиптянин записав до свого активу 9 забитих м’ячів у 10-ти баталіях.