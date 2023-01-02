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“Нападаючи на житницю світу – путін розпалив глобальний голод”: як продовольча криза стала одним із найбільших наслідків війни в Україні

“Нападаючи на житницю світу – путін розпалив глобальний голод”: як продовольча криза стала одним із найбільших наслідків війни в Україні

Київ • УНН

 • 924943 перегляди

КИЇВ. 2 січня. УНН. Повномасштабне вторгнення росії в Україну, як на житницю світу, спричинило продовольчу кризу, яка посилюється з кожною атакою на енергетичну інфраструктуру країни. Це стало одним із найбільших наслідків російсько-української війни, йдеться в матеріалі The New York Times, передає УНН.

Деталі

Як пишуть автори матеріалу, бойові дії та постійні атаки на енергетичну інфраструктуру посилюють світову продовольчу кризу. Ситуацію також погіршують постійні посухи у США, Бразилії та Аргентині, які є також великими експортерами продовольства.

У The New York Times зазначають, що постачання українського зерна в рамках "зернової ініціативи" не покриває всіх потреб.

Цитата

"Затяжна глобальна продовольча криза стала одним з найбільш далекосяжних наслідків війни росії проти України, сприяючи повсюдному голоду, бідності та передчасній смерті", - йдеться у матеріалі.

За даними Всесвітньої продовольчої програми ООН, понад 345 млн осіб страждають від гострої нестачі продовольства або наражаються на ризик голоду. Автори матеріалу зазначають, що ця цифра вдвічі більша, ніж у 2019 році.

Нестача продовольства та високі ціни викликають кризу в Африці, Азії та Америці. Найбільше страждають Афганістан та Ємен. Продовольча криза вплинула також на такі країни як США та Велика Британія.

"Нападаючи на Україну, житницю світу, путін нападає на бідняків світу, розпалюючи глобальний голод, коли люди вже й так перебувають на межі голоду", - заявила адміністратор Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Пауер.

Одним із чинників продовольчої кризи залишається заблокований експорт добрива з України та росії. Через проблеми на ринку, фермери в багатьох країнах були змушені зменшити кількість добрив на полях, що згодом може вплинути на обсяги врожаю.

Додамо

Україна, ООН, Туреччина та росія підписали 22 липня угоду (Україна та рф окремо) на 120 днів, спрямовану на забезпечення безпечного проходу суден, які заходять та виходять із трьох українських чорноморських портів ("Одеса", "Чорноморськ", " Південний"), які були заблоковані рф після вторгнення Москви 24 лютого.

Україна та росія є великими експортерами зерна, і блокада портів затримала в країні десятки мільйонів тонн зернових. Перше судно із зерном у рамках угоди вийшло з порту Одеси 1 серпня.

Перше судно під навантаження вперше з 24 лютого зайшло до порту на Одещині 6 серпня. Коридор заробив в обидві сторони.

Станом на кінець 2022 року, з українських портів експортовано вже понад 15 млн. продовольства.

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