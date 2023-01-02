“Нападая на житницу мира – путин разжег глобальный голод”: как продовольственный кризис стал одним из самых больших последствий войны в Украине

Детали

Как пишут авторы материала, боевые действия и постоянные атаки на энергетическую инфраструктуру усугубляют мировой продовольственный кризис. Ситуацию также ухудшают постоянные засухи в США, Бразилии и Аргентине, которые также являются большими экспортерами продовольствия.

В The New York Times отмечают, что поставки украинского зерна в рамках "зерновой инициативы" не покрывают всех потребностей.

Цитата

"Затяжной глобальный продовольственный кризис стал одним из самых далеко идущих последствий войны россии против Украины, способствуя повсеместному голоду, бедности и преждевременной смерти", - говорится в материале.

По данным Всемирной продовольственной программы ООН, более 345 млн человек страдают от острой нехватки продовольствия или подвергаются риску голода. Авторы материала отмечают, что эта цифра вдвое больше, чем в 2019 году.

Нехватка продовольствия и высокие цены вызывают кризис в Африке, Азии и Америке. Больше всего страдают Афганистан и Йемен. Продовольственный кризис повлиял также на такие страны как США и Великобритания.

"Нападая на Украину, житницу мира, путин нападает на бедняков мира, разжигая глобальный голод, когда люди уже и так находятся на грани голода", - заявила администратор Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр.

Одним из факторов продовольственного кризиса остается заблокированный экспорт удобрения из Украины и россии. Из-за проблем на рынке фермеры во многих странах были вынуждены уменьшить количество удобрений на полях, что впоследствии может повлиять на объемы урожая.

Добавим

Украина, ООН, Турция и россия подписали 22 июля соглашение (Украина и рф отдельно) на 120 дней, направленное на обеспечение безопасного прохода судов, которые заходят и выходят из трех украинских черноморских портов ("Одесса", "Черноморск", "Южный"), которые были заблокированы рф после вторжения москвы 24 февраля.

Украина и россия являются крупными экспортерами зерна, и блокада портов задержала в стране десятки миллионов тонн зерновых. Первое судно с зерном в рамках соглашения вышло из порта Одессы 1 августа.

Первое судно под погрузку впервые с 24 февраля зашло в порт в Одесской области 6 августа. Коридор заработал в обе стороны.

По состоянию на конец 2022 года, из украинских портов экспортировано уже более 15 млн. продовольствия.