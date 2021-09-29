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Нападав на молодих дівчат у під'їздах: чоловіка засуджено до 12 років ув'язнення

Нападав на молодих дівчат у під'їздах: чоловіка засуджено до 12 років ув'язнення

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 вересня. УНН. Чоловіка засуджено до 12 років ув'язнення за дії сексуального характеру щодо молодих дівчат, зокрема неповнолітніх. Про це повідомляє УНН із посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Деталі

За даними розслідування, чоловік протягом кількох місяців підстерігав жертв у під’їздах будинків та шляхом погрози застосування насильства, усвідомлюючи вік потерпілих та безпорадність їхнього стану, вчиняв щодо них дії сексуального характеру.

Повідомляють, що чоловік раніше був неодноразово судимий за скоєння особливо тяжких злочинів щодо малолітніх та неповнолітніх дітей.

Нападника на дівчат засуджено до 12 років позбавлення волі за скоєння злочинів проти статевої недоторканості та статевої свободи п’яти молодих дівчат, зокрема двох неповнолітніх (ч. 1 ст. 125, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 152, ч. 1 ст. 187, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 152, ч. 1 ст. 126, ч. 2 ст. 152 КК України).

Додамо, що Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду відмовив у задоволенні касаційної скарги сторони захисту щодо скасування ухвали Харківського апеляційного суду, вирок якої суд першої інстанції визнав законним та обґрунтованим.

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