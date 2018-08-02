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Напад у Херсоні: Гандзюк погодилася співпрацювати зі слідством

Напад у Херсоні: Гандзюк погодилася співпрацювати зі слідством

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 серпня. УНН. Потерпіла від нападу в Херсоні Катерина Гандзюк погодилася співпрацювати з поліцією. Про це йшлося сьогодні, 2 серпня, на оперативній нараді за участю першого заступника Голови Національної поліції України — начальника кримінальної поліції В’ячеслава Аброськіна з керівниками оперативних підрозділів, передає УНН із посиланням на прес-службу поліції.

Аброськін повідомив, що оперативники Департаменту стратегічних розслідувань (ДСР) відвідали за місцем лікування жительку Херсона, яка стала жертвою нападника з кислотою. За постановою слідчого жінці виділено охорону в лікувальному закладі, де вона перебуває. Під час цієї зустрічі потерпіла погодилася співпрацювати зі слідством, зокрема — надати відому їй інформацію, що допоможе розкрити цей злочин.

“Головне те, що жінка пішла на контакт і почала співпрацювати з нами”, — зазначив перший заступник глави Нацполіції.

Він також закликав можливих очевидців чи свідків звертатися до поліції і повідомляти інформацію, що сприятиме розкриттю цього нападу.

“Ми підтримуємо роботу журналістів та активістів, які намагаються власними силами встановити обставини події та займаються поширенням інформації з цього приводу. Однак, ми звертаємось до громадськості: якщо є якась інформація, що допоможе поліції у розкритті цього злочину та притягненні винних осіб до відповідальності згідно чинного законодавства — повідомляти цю інформацію правоохоронним органам”, — наголосив В’ячеслав Аброськін.

Нагадаємо, в.о. керуючої справами Херсонської міськради Катерину Гандзюк облили невідомою речовиною в Херсоні. Жінку госпіталізували в реанімаційне відділення лікарні. Гандзюк зазнала хімічних опіків понад 30% тіла. Згодом її привезли до Київського опікового центру.

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