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Напад на табір ромів у Львові: затриманим повідомили про підозру

Напад на табір ромів у Львові: затриманим повідомили про підозру

Київ • УНН

 • 13289 перегляди

КИЇВ. 24 червня. УНН. Зловмисникам, що розгромили табір ромів у Львові та вбили одного із них, повідомили про підозру. Про це повідомила прес-служба прокуратури Львівської області, передає УНН.

"За вказаним фактом зареєстровано кримінальне провадження за п.12, ч.2 ст.115 (умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб), ч.3 ст.161 (умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової ворожнечі та ненависті, що спричинило тяжкі наслідки), ч.4 ст.296 (хуліганство, вчинене із застосуванням предметів, спеціально пристосованих та заздалегідь підготовлених для нанесення тілесних ушкоджень), ч.1 ст.304 (втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність) КК України. Правоохоронцями одразу ж затримано одного повнолітнього та сімох неповнолітніх осіб, яким повідомлено про підозру", – йдеться в повідомленні.

Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

За процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №3 працівниками Нацполіції Львівської області встановлено причетність одинадцятьох мешканців Львова та прилеглих сіл до нападу на табір ромів поблизу с.Сокільники на Пустомитівщині в ніч з 23 на 24 червня.

Як встановило слідство, група молодиків, озброївшись предметами спеціально пристосованими для нанесення тілесних ушкоджень: ножами, металевими трубами, ланцюгами – здійснили напад на табір, у якому тимчасово проживали роми. Зловмисники здійснили погром та побили мешканців табору.

Досудове розслідування триває та перебуває на контролі прокуратури Львівської області.

Нагадаємо, у Львові напали на табір ромів. Внаслідок цього четверо осіб отримали ножові поранення, один постраждалий загинув. Цю подію слідчі кваліфікували як умисне вбивство, вчинене групою осіб. 

Крім того, міський голова Львова Андрій Садовий зазначив, що постраждалим від нападу на кілька днів нададуть притулок

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