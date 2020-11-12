Напад на підлітків-хасидів в Умані: хулігана оштрафували на 17 тис. грн

"Уманським міськрайонним судом визнано винним місцевого жителя у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 296 КК України, а саме хуліганських діях по відношенню до неповнолітнього громадянина Держави Ізраїль. Суд призначив порушнику покарання у вигляді штрафу в розмірі 17 тис. грн", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі нагадали, що 18 жовтня обвинувачений заподіяв 17-річному громадянину Ізраїля тілесні ушкодження.

Тоді офіційний Telegram-канал Об’єднаної єврейської громади України повідомив, що вночі в Умані група з трьох невідомих завдала ножове поранення 17-річному брацлавському хасиду. Напад було скоєно за могилою Рабі Нахмана. "Троє нападників (на вигляд 20-22 років) напали на двох підлітків-хасидів 17-ти і 15-ти років. Молодший встиг втекти, старший отримав ножове поранення. При цьому події не передували будь-який конфлікт. Постраждалих чатували в підворітті”, повідомили тоді в громаді.

У МЗС засудили напад на підлітків-хасидів в Умані.