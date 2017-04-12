Накопичувальна пенсійна система стане інвестиційним ресурсом української економіки - П.Розенко
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко переконаний, що необхідність запровадження накопичувального рівня пенсійної системи, яка стане інвестиційним ресурсом, на сьогодні вже ніхто не ставить під сумнів. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Кабінету міністрів України.
"Я переконаний, що кризу 2008-2009 років, кризу 2013-2014 років економіка України пережила б набагато краще, якби економіка мала постійний елемент накопичення і той інвестиційний ресурс, який би ми всі вкладали в українську економіку. Це очевидно для всіх. Питання зараз лише в термінах запровадження накопичувальної системи", - заявив П.Розенко на засіданні комітету Верховної Ради України з питань економічної політики.
Павло Розенко також нагадав негативний досвід так званої пенсійної реформи 2011 року, внаслідок якої дефіцит бюджету Пенсійного фонду України збільшився на понад 100 млрд грн.
"Тому у рамках реформи лише солідарної частини пенсійної системи, щасливе пенсійне майбутнє українців ми не побудуємо. Лише додаткові механізми накопичувальної системи та недержавного пенсійного страхування, коли кожен українець зможе самостійно впливати на своє пенсійне майбутнє, можуть врятувати пенсійну систему", - наголосив урядовець.
Нагадаємо, що з 1 січня 2017 року в Україні запроваджується накопичувальна пенсійна система, яка є другим рівнем пенсійного забезпечення.
Як повідомляв УНН, 12 квітня прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що пенсійна реформа не передбачає підвищення пенсійного віку.