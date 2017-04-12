Накопительная пенсионная система станет инвестиционным ресурсом украинской экономики - П.Розенко

"Я убежден, что кризис 2008-2009 годов, кризис 2013-2014 годов экономика Украины пережила бы гораздо лучше, если бы экономика имела постоянный элемент накопления и тот инвестиционный ресурс, который бы мы все вкладывали в украинскую экономику. Это очевидно для всех. Вопрос сейчас только в сроках введения накопительной системы", - заявил Розенко на заседании комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономической политики.

Павел Розенко также напомнил негативный опыт так называемой пенсионной реформы 2011 года, в результате которой дефицит бюджета Пенсионного фонда Украины увеличился более, чем 100 млрд грн.

"Поэтому в рамках реформы только солидарной части пенсионной системы, счастливое пенсионное будущее украинцев мы не построим. Только дополнительные механизмы накопительной системы и негосударственного пенсионного страхования, когда каждый украинец сможет самостоятельно влиять на свое пенсионное будущее, могут спасти пенсионную систему", - подчеркнул чиновник.

Напомним, что с 1 января 2017 года в Украине вводится накопительная пенсионная система, которая является вторым уровнем пенсионного обеспечения.

Как сообщал УНН, 12 апреля премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что пенсионная реформа не предусматривает повышение пенсионного возраста.