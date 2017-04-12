Накопительная пенсионная система станет инвестиционным ресурсом украинской экономики - П.Розенко

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 52769 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 105271 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 162118 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 119174 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118172 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113459 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104890 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107238 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103719 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155224 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Накопительная пенсионная система станет инвестиционным ресурсом украинской экономики - П.Розенко

Накопительная пенсионная система станет инвестиционным ресурсом украинской экономики - П.Розенко

Киев  •  УНН

 • 7738 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко убежден, что необходимость введения накопительного уровня пенсионной системы, которая станет инвестиционным ресурсом, на сегодня уже никто не ставит под сомнение. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Украины.

"Я убежден, что кризис 2008-2009 годов, кризис 2013-2014 годов экономика Украины пережила бы гораздо лучше, если бы экономика имела постоянный элемент накопления и тот инвестиционный ресурс, который бы мы все вкладывали в украинскую экономику. Это очевидно для всех. Вопрос сейчас только в сроках введения накопительной системы", - заявил Розенко на заседании комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономической политики.

Павел Розенко также напомнил негативный опыт так называемой пенсионной реформы 2011 года, в результате которой дефицит бюджета Пенсионного фонда Украины увеличился более, чем 100 млрд грн.

"Поэтому в рамках реформы только солидарной части пенсионной системы, счастливое пенсионное будущее украинцев мы не построим. Только дополнительные механизмы накопительной системы и негосударственного пенсионного страхования, когда каждый украинец сможет самостоятельно влиять на свое пенсионное будущее, могут спасти пенсионную систему", - подчеркнул чиновник.

Напомним, что с 1 января 2017 года в Украине вводится накопительная пенсионная система, которая является вторым уровнем пенсионного обеспечения.

Как сообщал УНН, 12 апреля премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что пенсионная реформа не предусматривает повышение пенсионного возраста.

Украинские Национальные Новости

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