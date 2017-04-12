Накопительная пенсионная система станет инвестиционным ресурсом украинской экономики - П.Розенко
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко убежден, что необходимость введения накопительного уровня пенсионной системы, которая станет инвестиционным ресурсом, на сегодня уже никто не ставит под сомнение. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Украины.
"Я убежден, что кризис 2008-2009 годов, кризис 2013-2014 годов экономика Украины пережила бы гораздо лучше, если бы экономика имела постоянный элемент накопления и тот инвестиционный ресурс, который бы мы все вкладывали в украинскую экономику. Это очевидно для всех. Вопрос сейчас только в сроках введения накопительной системы", - заявил Розенко на заседании комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономической политики.
Павел Розенко также напомнил негативный опыт так называемой пенсионной реформы 2011 года, в результате которой дефицит бюджета Пенсионного фонда Украины увеличился более, чем 100 млрд грн.
"Поэтому в рамках реформы только солидарной части пенсионной системы, счастливое пенсионное будущее украинцев мы не построим. Только дополнительные механизмы накопительной системы и негосударственного пенсионного страхования, когда каждый украинец сможет самостоятельно влиять на свое пенсионное будущее, могут спасти пенсионную систему", - подчеркнул чиновник.
Напомним, что с 1 января 2017 года в Украине вводится накопительная пенсионная система, которая является вторым уровнем пенсионного обеспечения.
Как сообщал УНН, 12 апреля премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что пенсионная реформа не предусматривает повышение пенсионного возраста.