Наглядова рада сьогодні визначить компетентність глави "Укрзалізниці" Жмака
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Сьогодні, 15 березня, відбудеться термінове засідання Наглядової ради "Укрзалізниці", куди запрошений глава держкомпанії Володимир Жмак. На порядку денному - визначення його компетентності, повідомляє УНН з посиланням на протокол засідання Наглядової ради.
Цитата:
"На запит Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України від 10 березня 2021 року наглядова рада невідкладно розпочинає процес оцінки виконавчого керівництва АТ "Укрзалізниця" шляхом формування команд за участю членів наглядової ради, які проведуть конфіденційні співбесіди з кожним з членів правління і виконуючим обов'язки члена правління" , - йдеться в протоколі.
Доповнення
Напередодні сьогоднішнього засідання член Наглядової ради Сергій Лещенко пов'язав збитки держкомпанії "Укрзалізниці" з доходами Ріната Ахметова, вказуючи на причетність останнього до можливого заступництва Жмака.
Що було раніше
У 2020 році правління "Укрзалізниці" не виконало фінансовий план на 25 млрд грн (чверть із запланованих). При цьому були значно зменшені тарифи на вантажоперевезення - основне джерело доходу держкомпанії, що також спричинило дефіцит коштів. Відповідальний за вантажоперевезення Іраклі Езугбая 11 березня подав у відставку. Профспілки залізничників вимагають також відставки Володимира Жмака.
Тим часом в парламенті активно веде роботу Тимчасова слідча комісія з оцінки критичного стану "Укрзалізниці". На останньому засіданні члени ТСК дали доручення наглядовій раді УЗ, міністру інфраструктури Владиславу Криклію та Прем'єр-міністру Денису Шмигалю дати оцінку компетентності нинішнього правління держкомпанії. На наступному засіданні 18 березня члени ТСК чекають Жмака з доповіддю.