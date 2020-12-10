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Нагірний Карабах: у ДТП за участі російських миротворців загинуло дві людини

Нагірний Карабах: у ДТП за участі російських миротворців загинуло дві людини

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. У Нагірному Карабаху сталася масштабна ДТП за участю машини російських миротворців, в результаті чого загинули дві людини. Про це повідомили рятувальні служби Нагірного Карабаху в Facebook, передає УНН.

Аварія сталася на 4 км траси Степанакерт — Аскеран. Автомобіль марки Suzuki Vitara виїхав за смугу руху і зіткнувся з “Уралом”, що належить миротворцям РФ. В результаті зіткнення загинули водій Suzuki і пасажир. Їх особи з’ясовуються.

Рятувальники зауважили, що причиною більшості аварій є несприятливі погодні умови, зокрема погана видимість через туман, дощ або сніг.

Пізніше в російському Міноборони уточнили, що в результаті ДТП ніхто з військовослужбовців РФ не постраждав.

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У Нагірному Карабаху знаходяться майже 2 тис. російських миротворців, відповідно до умов тристоронньої угоди, підписаної Вірменією, Азербайджаном і Росією. Миротворчі сили розташовані уздовж лінії зіткнення, а також уздовж Лачинський коридору. Контингент РФ завершив розгортання і приступив до виконання своїх обов’язків 20 листопада.

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