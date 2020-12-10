Нагорный Карабах: в ДТП при участии российских миротворцев погибли два человека
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. В Нагорном Карабахе произошло масштабное ДТП с участием машины российских миротворцев, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщили спасательные службы Нагорного Карабаха в Facebook, передает УНН.
Авария произошла на 4 км трассы Степанакерт — Аскеран. Автомобиль марки Suzuki Vitara выехал за полосу движения и столкнулся с “Уралом”, принадлежащий миротворцам РФ. В результате столкновения погибли водитель Suzuki и пассажир. Их личности выясняются.
Спасатели отметили, что причиной большинства аварий являются неблагоприятные погодные условия, в частности плохая видимость из-за тумана, дождя или снега.
Позже в российском Минобороны уточнили, что в результате ДТП никто из военнослужащих РФ не пострадал.
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В Нагорном Карабахе находятся почти 2 тыс. российских миротворцев, согласно условиям трехстороннего соглашения, подписанного Арменией, Азербайджаном и Россией. Миротворческие силы расположены вдоль линии соприкосновения, а также вдоль Лачинского коридора. Контингент РФ завершил развертывание и приступил к исполнению своих обязанностей 20 ноября.