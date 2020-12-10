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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 68080 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 90427 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 114076 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 149276 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 198023 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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3 марта, 04:20 • 194544 просмотра

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Актуальное
Нагорный Карабах: в ДТП при участии российских миротворцев погибли два человека

Нагорный Карабах: в ДТП при участии российских миротворцев погибли два человека

Киев  •  УНН

 • 12510 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. В Нагорном Карабахе произошло масштабное ДТП с участием машины российских миротворцев, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщили спасательные службы Нагорного Карабаха в Facebook, передает УНН.

Авария произошла на 4 км трассы Степанакерт — Аскеран. Автомобиль марки Suzuki Vitara выехал за полосу движения и столкнулся с “Уралом”, принадлежащий миротворцам РФ. В результате столкновения погибли водитель Suzuki и пассажир. Их личности выясняются.

Спасатели отметили, что причиной большинства аварий являются неблагоприятные погодные условия, в частности плохая видимость из-за тумана, дождя или снега.

Позже в российском Минобороны уточнили, что в результате ДТП никто из военнослужащих РФ не пострадал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ситуация в Карабахе: опубликован отчет о военных преступлениях Армении и Азербайджана

В Нагорном Карабахе находятся почти 2 тыс. российских миротворцев, согласно условиям трехстороннего соглашения, подписанного Арменией, Азербайджаном и Россией. Миротворческие силы расположены вдоль линии соприкосновения, а также вдоль Лачинского коридора. Контингент РФ завершил развертывание и приступил к исполнению своих обязанностей 20 ноября.

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