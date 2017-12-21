“Нафтогаз” збільшив ціни газу на січень для промисловості на 8,4%
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. НАК “Нафтогаз України” збільшила ціну природного газу на січень на 8,4% — до 9 тис. 772,8 грн за 1 тис. куб. м (з ПДВ) відповідно до листопада 2017 року, передає УНН з посиланням на дані НАК.
Зокрема, як поінформували у НАК, ціна природного газу з ПДВ для промислових споживачів та інших суб’єктів при використанні від 50 тис. куб. м газу на місяць у разі передоплати становитиме 9 тис. 772,8 грн, а при оплаті в період споживання або після — 10 тис. 732,8 грн за 1 тис. куб.м. Тобто, вартість газу для промисловості на січень зросте на 8,4 та 8,2% відповідно.
Зазначимо, що такі ціни на газ діятимуть з 1 січня 2018 року.
Нагадаємо, НАК “Нафтогаз України” збільшив ціни природного газу на грудень на 2,4% — до 9918 грн за 1 тис. куб. м (з ПДВ) відповідно до листопада 2017 року.