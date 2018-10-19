“Нафтогаз” віддаватиме в державу 90% свого прибутку - Гройсман
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. НАК “Нафтогаз України” буде перераховувати до державного бюджету 90% свого прибутку. Про це сьогодні заявив на позачерговому засіданні уряду Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає УНН.
“Ми прийняли рішення про те, що 90% прибутку НАК "Нафтогазу" буде повернено в бюджет, а з бюджету направлено на потреби українських громадян української держави. Я думаю, що це є справедливим. Замість надмірних зарплат, премій — це все має бути в державній скарбниці. І це теж є абсолютно принциповим питанням”, — наголосив Прем’єр.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України схвалив проект документа про підвищення вартості ціни на газ для населення з 1 листопада на 23,5% до 8550 грн за тис. куб.м.