"Нафтогаз" чекає на нові зустрічі з "Газпромом" у Стокгольмі

КИЇВ. 21 квітня. УНН. Достроково дія контрактів між “Нафтогазом” та “Газпромом” може припинитись лише за згодою обох сторін або за рішенням арбітражу, про це заявили у “Нафтогазі” у відповідь на повідомлення “Газпрому” про те, що він подав документи до Стокгольмського арбітражу, щоб розірвати контракти, передає УНН.