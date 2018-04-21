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"Нафтогаз" чекає на нові зустрічі з "Газпромом" у Стокгольмі

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 квітня. УНН. Достроково дія контрактів між “Нафтогазом” та “Газпромом” може припинитись лише за згодою обох сторін або за рішенням арбітражу, про це заявили у “Нафтогазі” у відповідь на повідомлення “Газпрому” про те, що він подав документи до Стокгольмського арбітражу, щоб розірвати контракти, передає УНН.

"Нафтогаз" чекає на нові зустрічі з "Газпромом" у Стокгольмі

“Наш найбільший боржник знову грає в гру „poker face“. Надіслати документи — недостатньо „для розірвання“. Чекаємо на нові зустрічі у Стокгольмі. Контракти не передбачають можливості припинити їхню дію в односторонньому порядку. Вони чинні і закінчуються разом з 2019 роком. Достроково їхня дія може бути припинена лише за згодою обох сторін або за рішенням арбітражу”, — зауважили в “Нафтогазі”.

Як уточнили в компанії, “Газпром” ініціював арбітражне провадження щодо зміни або відміни контрактів з нами. “Нафтогаз” нагадав, що минулого разу арбітражні провадження за цими контрактами були ініційовані у 2014 році, а рішення за ними арбітраж виніс у 2017 та 2018 роках.

“До речі, оскарження арбітражних рішень не зупиняє їх дію. „Газпром“ так само винний нам 2,56 млрд дол. + відсотки”, — додали у компанії.

Нагадаємо, “Газпром” подав в арбітраж документи для розірвання контрактів з “Нафтогазом” на постачання і транзит газу.

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