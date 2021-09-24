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Нафта подорожчала на тлі побоювань з приводу пропозиції

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КИЇВ. 24 вересня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у листопаді у п'ятницю зранку під час торгів зросли в ціні до 77,41 долара за барель, повідомляє УНН.

За даними Bloomberg станом на 11:49, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,21%.

При цьому ціна листопадових ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 73,32 долара за барель, додавши 0,03%.

Деталі

Ціни на нафту ростуть в п'ятницю четвертий день поспіль через побоювання з приводу глобального пропозиції після сильних штормів в Сполучених Штатах та на тлі того, що перший публічний продаж Китаєм державних запасів нафти призвів до короткочасного сплеску зростання цін, пише Reuters.

Що було раніше

18 липня Організація країн-експортерів нафти, Росія і їх союзники, група, відома як ОПЕК+, дійшла згоди щодо обмеження видобутку нафти до 31 грудня 2022 року. З серпня видобуток буде збільшено на 400 барелів на добу - до поступового скасування обмежень видобутку (наразі 5,8 млн барелів на добу), до кінця вересня 2022 року.

Нагадаємо, світовий ринок нафти 9 березня 2020 року пережив "чорний понеділок" - найбільше різке падіння цін з 1991 року з початком війни у Перській затоці. Після цього на ринку нафти сталося ще кілька обвалів цін - на тлі ситуації з коронавірусом і обмежень через пандемію у найбільших економіках світу, залишаючи ринок перевантаженим різким зниженням попиту і надмірним надлишком нафти.

12 квітня 2020 року країни-члени ОПЕК+, у тому числі РФ, домовилися скоротити видобуток нафти в умовах пандемії.

Укладена угода ОПЕК+ про скорочення видобутку передбачала обмеження видобутку до кінця 2020 року на 7,7 млн барелів на добу. У квітневій угоді ОПЕК+ виробникам було запропоновано скорочення видобутку до 5,8 млн барелів на день з початку 2021 року до кінця квітня 2022 року. Утім, умови змінили на зустрічі 3 грудня 2020 року.

Країни ОПЕК+, у тому числі РФ, 3 грудня минулого року домовилися залишити в силі обмеження на видобуток нафти, які діяли з весни 2020 року. Однак, з певними послабленнями. Так, ОПЕК+ підтвердила домовленості щодо повернення на ринок 2 млн барелів, але повернення має бути поступовим, з урахуванням ситуації на ринку. Умови угоди домовилися переглядати щомісяця.

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