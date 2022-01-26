Нафта марки Brent здорожчала до 90 доларів за барель вперше з жовтня 2014 року
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Нафта марки Brent досягла ціни в 90 доларів за барель вперше більш ніж за сім років. Про це свідчать дані торгів у середу, 26 січня, інформує УНН.
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Станом на 17:50 за Києвом вартість ф'ючерсів на нафту Brent з постачанням у березні на біржі ICE у Лондоні зросла на 1,9% щодо рівня закриття попередньої торгової сесії та досягла 90,02 доларів за барель.
Востаннє барель нафти цієї марки коштував понад 90 доларів у жовтні 2014 року.
Тим часом, березневі ф'ючерси на нафту марки WTI (West Texas Intermediate) подорожчали на 1,96% — до 87,28 доларів за барель.
Додамо
Ціни були підняті через побоювання щодо обмежень пропозиції щодо зростання попиту та ескалації напруженості між Росією та членами НАТО через Україну.