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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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2 квітня, 10:51 • 79573 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Нафта марки Brent здорожчала до 90 доларів за барель вперше з жовтня 2014 року

Нафта марки Brent здорожчала до 90 доларів за барель вперше з жовтня 2014 року

Київ • УНН

 • 19599 перегляди

КИЇВ. 26 січня. УНН. Нафта марки Brent досягла ціни в 90 доларів за барель вперше більш ніж за сім років. Про це свідчать дані торгів у середу, 26 січня, інформує УНН.

Деталі

Станом на 17:50 за Києвом вартість ф'ючерсів на нафту Brent з постачанням у березні на біржі ICE у Лондоні зросла на 1,9% щодо рівня закриття попередньої торгової сесії та досягла 90,02 доларів за барель.

Востаннє барель нафти цієї марки коштував понад 90 доларів у жовтні 2014 року.

Тим часом, березневі ф'ючерси на нафту марки WTI (West Texas Intermediate) подорожчали на 1,96% — до 87,28 доларів за барель.

Додамо

Ціни були підняті через побоювання щодо обмежень пропозиції щодо зростання попиту та ескалації напруженості між Росією та членами НАТО через Україну.

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