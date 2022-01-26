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15 марта, 19:03 • 106869 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 143788 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 123789 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 117280 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 105005 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101585 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 93493 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Актуальное
Нефть марки Brent подорожала до 90 долларов за баррель впервые с октября 2014 года

Нефть марки Brent подорожала до 90 долларов за баррель впервые с октября 2014 года

Киев • УНН

 • 19596 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. Нефть марки Brent достигла цены в 90 долларов за баррель впервые более чем за семь лет. Об этом свидетельствуют данные торгов в среду, 26 января, информирует УНН.

Детали

По состоянию на 17:50 по Киеву стоимость фьючерсов на нефть Brent с поставкой в марте на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,9% относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии и достигла 90,02 долларов за баррель.

В последний раз баррель нефти этой марки стоил более 90 долларов в октябре 2014 года.

Тем временем, мартовские фьючерсы на нефть марки WTI (West Texas Intermediate) подорожали на 1,96% — до 87,28 долларов за баррель.

Добавим

Цены были подняты из-за опасений относительно ограничений предложения из-за роста спроса и эскалации напряженности между Россией и членами НАТО из-за Украины.

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