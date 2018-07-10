Нафта Brent торгується вище до 78 дол. за барель
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у вересні у вівторок вранці збільшились в ціні до 78,56 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання, станом на 08:05 вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent збільшилась на 0,63%.
При цьому серпневі ф'ючерси на нафту марки WTI збільшились в ціні до 74,32 долара за барель, додавши 0,64%.
Нагадаємо, у Міжнародному валютному фонді прогнозують підвищення середніх цін на нафту в 2018 році на 11,7%, в порівнянні з 2017 роком, а також падіння ціни на 4,3% в 2019 році.
Україна протягом 2017 року збільшила обсяги прокачування нафти на 5,3% до 16,034 млн т відповідно до попереднього .